Gari é atropelado em Pirajá e homem que provocou acidente ameaça fugir

Um gari foi atropelado na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 13h30, na Rua 8 de novembro, no bairro de Pirajá, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, uma ronda da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi informada por moradores da região de que o condutor, num veículo Ford Ka, ameaçou fugir depois de ferir o funcionário da prefeitura.

No local, os policiais realizaram a prisão do motorista, que estava com ferimentos leves. Segundo a PM, o homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), e conduzido para a Central de Flagrantes em seguida, onde a ocorrência foi registrada.

Já a vítima foi socorrida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital público, que não foi informado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O CORREIO solicitou informações à Polícia Civil, mas até o momento não teve retorno.