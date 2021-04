Garota de programa é presa no Rio acusada de estuprar empresário

Uma garota de programa foi presa no Rio de Janeiro após ser acusada de estuprar o ex-namorado, um empresário de 29 anos. De acordo com a denúncia apresentada pela vítima, Lidia Nayara de Azevedo, de 38 anos, teria dopado e abusado do ex-companheiro após convidá-lo para o apartamento em que ela mora, em meio a uma suposta tentativa de reconciliação.

De acordo com o jornal Extra, na delegacia a vítima afirmou que, após chegar à residência de Lidia, recebeu uma bebida adulterada e acabou dormindo por quase 24 horas seguidas. Ele só despertou quando recebeu telefonemas da mãe, que recebeu fotos e vídeos enviados pela moça mostrando a sessão de abusos sexuais.

Ainda segundo o rapaz, os dois namoravam desde novembro de 2016, entre idas e vindas. O relacionamento era marcado por muitas brigas e há, inclusive, registros de ocorrência feitos junto à polícia por conta de crimes da Lei Maria da Penha.

Durante o estupro, Lidia inseriu dedos e um vibrador no ânus do ex-namorado. Tudo foi registrado por fotos e vídeos, também postados em redes sociais e aplicativos de conversa. À polícia, a vítima afirmou que se sente "humilhado" por todo o ocorrido.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, Lidia foi presa temporariamente pelo crime de estupro. A profissional do sexo tem vasta ficha criminal, com anotações por roubo e tentativa de homicídio. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.