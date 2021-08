Garoto de 12 anos é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Um garoto de 12 foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (27) em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, o Serviço de Investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado no meio da tarde para atender a uma ocorrência de morte violenta na Travessa União, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

No local, a polícia identificou o corpo como sendo de Allison Bispo dos Santos, de 12 anos. O garoto foi vítima de disparos de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado para perícia e remoção do corpo. Ainda não há informações sobre a autoria, a motivação e circunstâncias do crime. A investigação será feita pela 3ª DH/BTS.