Garoto de 7 anos morre após ser atingido por portão de galpão na Bahia

O desabamento do portão de um galpão provocou uma tragédia no distrito de Itati, no município de Itororó, no sul da Bahia, na tarde desta terça-feira (18). De acordo com informações do Blog Itororó Já, o portão caiu sobre Erik Márcio Santos de Jesus, de apenas 7 anos, que estaria brincando de bicicleta. O menino estava com amigos, que não ficaram feridos.

Segundo testemunhas, Erik teria encostado com a bicicleta no portão, que estava numa estrutura precária e caiu. A criança ainda foi socorrida para o Hospital de Itororó, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. A polícia deve instaurar inquérito para investigar as causas do acidente e de quem são as responsabilidades.