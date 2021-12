Garoto de seis anos morre após ser atropelado por caminhão em Porto Seguro

Uma criança de seis anos morreu após ter sido atropelada por um caminhão na cidade de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, na terça-feira (30). Enrico Cruz Luongo estava de férias com a família, que é do Rio Grande do Sul.

O garoto tentava atravessar a rua na zona turística de Taperapuã quando foi atingido. De acordo com a Polícia Civil, o motorista prestou socorro ao garoto e o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na companhia dos pais, mas Enrico não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Porto Seguro e encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). O condutor, que não teve nome divulgado, prestou esclarecimento e foi liberado em seguida.

Não há mais informações sobre a família. Procurada, a Polícia Militar afirmou que não houve registro da ocorrência.