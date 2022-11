Garotos de programa aplicam golpe do 'boa noite, Cinderela' em empresário

Uma quadrilha com cinco homens está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os jovens são garotos de programa e são suspeitos de cometer o 'boa noite, Cinderela' em um empresário que mora na Zona Sul carioca.

Um dos membros do grupo, Pedro Paulo Neto, conhecido como Kaio Pantera, conheceu o empresário através de um aplicativo de encontros e marcou para encontrá-lo. Em um apartamento, que fica localizado no Leblon, área nobre do Rio, os outros quatro suspeitos saíram de um quarto após a relação sexual entre os dois e deram tapas e socos, de acordo com o jornal O Globo.

A vítima precisou fazer transferências bancárias por PIXs, porém foi obrigada a ingerir um líquido que provocou desmaio. Horas depois, ele sofreu convulsões e ficou internado por dois dias. Antes da internação, o empresário ainda foi sequestrado e colocado dentro de um carro por aplicativo até sua casa.

Dentro da residência, os cinco roubaram equipamentos eletrônicos, joias e dinheiro, um celular e mais transferências de PIX. Um dos suspeitos estava com uma pistola ameaçando a vítima.

Agentes da 14ª DP estão realizando operações pelos bairros de classe média alta. "Trata-se de quadrilha perigosa, que dopa as vítimas durante os encontros após conhecerem as vítimas por aplicativos de relacionamento. A pessoa não sabe com quem está se encontrando, chega ao local e percebe que é um criminoso com a intenção só de dopá-la para levar todos os pertences da casa e também fazer PIX", conta a delegada Daniela Terra.