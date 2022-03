Gás de cozinha atinge R$ 125 e gasolina supera R$ 8 na Bahia, diz ANP

O gás de cozinha atingiu R$ 125,00 na Bahia, nas cidades de Ilhéus e Barreiras na semana de 13 a 19 de março, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No último dia 10, a Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina, diesel e GLP para as distribuidoras, o que refletiu na alta dos preços praticados ao consumidor.

Com o aumento, o preço da gasolina segue em patamares superiores a R$ 8 na Bahia. Na semana passada, a cidade de Eunápolis chegou a registrar o litro a R$ 8,770, nesta semana, a gasolina foi encontrada a R$ 8,129 na cidade. O valor mais alto do estado ficou com Juazeiro, que registrou o combustível a R$ 8,200 o litro. Na capital baiana, a gasolina chegou a R$ 7,999.

Mas o 'destaque' baiano, de acordo com a ANP, fica com o diesel, que registrou o maior valor por litro do país. O valor máximo de R$ 7,980 foi registrado também em Ilhéus. Já o valor mínimo no estado foi registrado em Irecê, com o litro saindo por R$ 5,639. O menor preço do país ocorreu na cidade paulista de Birigui, por R$ 4,599.

Na média nacional, o preço do diesel ficou em R$ 6,654 o litro, elevação de 14,4% comparado com a semana anterior.