Gás de cozinha fica mais caro a partir desta segunda (25)

A Petrobras reajustou o preço de venda do gás de cozinha em 4% a partir desta segunda-feira (25). A medida foi anunciada na sexta-feira (22) pela estatal, que também decidiu aumentar o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) industrial e comercial em 0,6%. Com a alta, o preço dos dois produtos será igualado.

Este é segundo aumento seguido no preço do gás para botijões de 13 quilos, o popular gás de cozinha, em um mês. Em outubro, a Petrobras anunciou alta média de 5%. Com cinco ajustes no ano, sendo quatro aumentos e uma queda de 8,2%, o combustível tem alta acumulada de 4,8%.

O preço de venda nas refinarias da Petrobras representa cerca de 40% do preço final do botijão. O restante corresponde a margens de lucro e impostos.

Política de preços

A política de preços da Petrobras prevê o acompanhamento das cotações internacionais, usando médias de 12 meses, com o objetivo de evitar o repasse ao consumidor brasileiro de efeitos sazonais, como aumento do consumo durante o inverno no hemisfério norte. As informações são do Jornal do Commercio.