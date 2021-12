Gás de cozinha será vendido por R$ 50 no Comércio nessa terça (7)

Cem famílias carentes, que vivem em situação de vulnerabilidade, no bairro do Comércio vão poder comprar botijão de gás por R$ 50, nessa terça-feira (7). Isso será possível porque o Sindipetro Bahia fará ação do preço justo do gás no bairro do Comércio, para famílias carentes pré-cadastradas O restante do valor do “bujão” será subsidiado pelo Sindipetro. A ação vai acontecer às 12h, na Rua Rodrigues Alves, 63, ao lado do plano inclinado Gonçalves- passarela do samba.

Em nota, o Sindipetro Bahia informou que apesar da conclusão da venda da Refinaria Landulpho Alves, “continua lutando contra a política de preços da Petrobrás, mas no caso da Bahia a luta mudou o foco para a Acelen, empresa criada pelo fundo árabe Mubadala para administrar a, agora, Refinaria Mataripe. A empresa privada passou a ter o monopólio da linha de derivados de petróleo na Bahia, em boa parte do Nordeste e Norte de Minas, o que é muito preocupante”, afirma o diretor de comunicação da entidade sindical, Radiovaldo Costa. “A preocupação é que os preços da gasolina, GLP e diesel se tornem ainda mais caros”.

Em três anos, o Sindipetro Bahia já realizou diversas ações do preço justo do gás e da gasolina, beneficiando centenas de pessoas de baixa renda em toda Bahia.