Gasolina nunca foi tão cara no Brasil, diz estudo; valor médio supera R$ 5

Segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio da gasolina no Brasil aumentou 4,49% em fevereiro, chegando a R$ 5,033. Esse é o maior valor registrado pelo índice, cujo cálculo começou em 2011.

Ainda segundo o estudo, divulgado pela revista Época, o valor do combustível subiu 25,7% desde maio de 2020, última vez que a pesquisa registrou queda nos preços.

"O aumento mais significativo da gasolina no País foi registrado no Amazonas. Nos postos do Estado, os preços do combustível na primeira quinzena de fevereiro subiram 7,58% e o litro médio é de R$ 4 881. Em nenhum Estado houve redução dos preços", diz Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, controladora da Ticket Log.

Já o etanol aumentou 2,08% e chegou ao valor de R$ 3,857, ante R$ 3,779 em janeiro. O levantamento é feito com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log.