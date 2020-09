Gastronomia faz bom uso da tecnologia e ganha mais mercado nas plataformas digitais

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

Há muito tempo a gastronomia vem flertando com a tecnologia. Começou timidamente com o uso de equipamentos modernosos na cozinha, foi inspirando a indústria de alimentos a inovar, a de utensílios a produzir novidades e, aos poucos foi ocupando seu lugar no mundo digital.



Para chefs e cozinheiros que até uma década atrás tinha o telefone fixo como a única forma de receber as reservas, agora sabe que não pode sobreviver longe do ambiente virtual. Redes sociais e sites se tornaram indispensáveis a toda e qualquer cozinha.



E pode acreditar, este é daqueles casamentos invejáveis onde os cônjuges são felizes para sempre e, claro, dão bons frutos. Em tempos de pandemia, quando muitas uniões não resistiram ao confinamento, esta se fortaleceu ainda mais.



Os aplicativos de entrega de pedidos de comida vivem seu maior boom desde que foram criados, as redes sociais têm se tornado parceiros fundamentais de chefs e donos de restaurantes para apresentar cardápios e receber pedidos, e as startups, que já estavam apostando nesse nicho de mercado, começaram a explorar este universo que até pouco tempo, se limitava aos espaços físicos da cozinha e do salão.



E foi exatamente neste contexto que nasceu, no começo do mês passado, o ChefHub (www.chefhub.com.br) , uma startup baiana voltada exclusivamente para a área de gastronomia. Este tipo de serviço, que vem ganhando força nos grandes centros urbanos de países da Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil, vai além de um e-commerce, ele funciona como uma plataforma digital que reúne vendas de produtos, serviços, conteúdo e, claro, menus sofisticadíssimos criados por chefs estrelados. Tudo online.

Ingredientes do menu do filé com fettucccini de Fabrício Lemos

E este primeiro marketplace de gastronomia baiano já chegou com grife. A startup, criada e comandada por Cristiana e Danilo Noya, mãe e filho - ela oriunda da área de tecnologia e gestão de negócios, ele estudante de administração de empresas - se apresentou ao mercado local com um menu criado pelo chef Fabrício Lemos, comandante dos restaurantes Ori e Origem.



O serviço, batizado de Você é o Chef, consiste na entrega a domicílio de uma caixa personalizada contendo todos os ingredientes (porcionados) e o passo a passo com as orientações do chef para o cliente preparar o prato em casa.



E é claro que o Correio*, que gosta de sair na frente, correu para experimentar. Fizemos o pedido do kit e este chegou no horário combinado, numa bela caixa de papelão, com uma apresentação bem sofisticada, com todos os ingredientes embalados a vácuo, um a um, todos identificados e com prazo de validade de três dias impresso em cada uma das embalagens. Tudo superbem acondicionado.



O site oferecia duas opções de menu do chef Lemos: filé e camarão. Optamos pelo primeiro que custou R$ 135 e que serviu muito bem a duas pessoas. A experiência foi incrível. O passo a passo, não deixa dúvida ao chef caseiro. Como a ideia do negócio é vender a experiência, seguimos rigorosamente as orientações. Preparamos até o mise em place e fizemos o preparo do jeitinho que o chef mandou.

Mise en place com todos os itens do menu

Resultado: além de ter comido muitíssimo bem, ainda deu aquele orgulho de ter sido executado por você. E o melhor, ainda dá para aprender truques da gastronomia como, por exemplo, selar a carne ligeiramente antes e depois leva-la ao forno por sete minutinhos.



Acreditem: isso fez muita diferença na textura do filé que, de acordo com o menu, tinha como acompanhamento um fettuccini artesanal com molho de cogumelos e creme de leite fresco. Um espetáculo!

Depois da experiência, ficou claro o por que de os criadores do negócio terem escolhido esse serviço para se apresentar ao no mercado baiano. A empatia é instantânea. Afinal, quem resiste a uma comida bem elaborada e ainda mais com o sentimento de que foi você mesmo quem fez?

Filé mignon ao molho com fettuccini ao molho de cogumelos

O sucesso do kit de Fabrício Lemos foi tão grande que ele já está preparando outro menu para este mês. Além do dono do Ori, tem ainda outros chefs participantes do projeto: Pinho, do Cozinha do Pinho, e Jussara, do Natural Club.



Nos próximos dias outros restaurantes entrarão no portfólio. O Alfredo é um deles. “Eles já estão criando as receitas e logo disponibilizarão os kits na plataforma”, promete a dupla de criadores.



Embora a empresa virtual esteja ancorada em quatro tripés: venda de produtos, kits de ingredientes para cozinhar em casa, ingressos on-line para cursos, degustações e feiras e contratação de chefs para eventos, é o Você é o Chef que vem despertando mais interesse do público. E de marcas poderosas.



Esta semana, a empresa fechou parceria com a cervejaria Stella Artois que está levando o projeto Stella Home Chefs - que estreou há cerca de dois meses com o chef Fabrício Lemos - que volta a participar do projeto.



Outros nomes estão em negociação com a cervejaria – que por sinal já garantiu também uma loja no shopping virtual da plataforma digital - como Lucius Gaudenzi, Nara Amaral e Lilli Almeida, do programa Mestre do Sabor, dentre outros. Tudo a um clique da mão.



Contatos:

Instagram @chefhubbrasil

Site www.chefhub.com.br