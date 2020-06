Gata invade transmissão ao vivo da Globo em cobertura da prisão de Queiroz; vídeo

A cobertura da NSC, afiliada da Globo em Santa Catarina, sobre a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaros, foi atrapalhada graças a uma felina intrusa. A jornalista Carolina Bahia, que estava em sua casa, dava informações sobre o caso quando a gatinha Kitty deu o ar da graça.

A jornalista estava falando sobre a possibilidade de Queiroz fazer uma delação premiada envolvendo os nomes dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Segundo apontam as denúncias, o ex-assessor de Flávio foi usado como laranja em transações financeiras e estava foragido. Ele foi encontrado nesta manhã em Atibaia, no interior de São Paulo.

A jornalista brincou com a situação, enquanto tentava afastar o bichano. "Kitty quer aparecer", disse. Por causa da pandemia de coronavírus, Carolina participou do telejornal por videochamada na sala de casa. Pouco antes de terminar a cobertura, a felina pulou no ombro da dona, interrompeu a transmissão ao balançar a câmera e desconcentrou a repórter.

"Olha a Kitty fazendo arte, vou ter que mostrar para vocês", disse Carolina, tirando o animal de estimação de cima da câmera. "Eu peço desculpas a vocês, que hoje a gente teve a interferência da minha gata aqui, que resolveu participar do Jornal do Almoço. Prometo que amanhã, a Kitty não participa", afirmou.

A âncora Laine Valgas deu risada da situação e disse que a invasão foi providencial. "A gente está vivendo momentos tão tensos, em todos os sentidos, que a Kitty ter passado por aí, nos trouxe um pouquinho de leveza em meio a essa bomba. Agradeça a ela por nós!", discursou a apresentadora.