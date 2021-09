'Gato' de energia em fazenda de cebola e milho é descoberto na Bahia

A Coelba realizou uma operação de combate a furto de energia na região de Lagoa de Estevão, na cidade de Ibititá, no Centro-Oeste da Bahia. Com apoio da Polícia Militar, técnicos da distribuidora identificaram e removeram a ligação clandestina que abastecia uma fazenda produtora de cebola e milho.

Com a ação, foram recuperados 100 mil kWh de energia, que seria suficiente para abastecer 670 residências durante um mês, estima a Coelba.

A operação contou com oito profissionais da Neoenergia Coelba, além de uma equipe da Polícia Militar. Durante o trabalho, foram retirados cabos e um transformador que estava instalado de maneira irregular na unidade consumidora. O valor da energia desviada será cobrado ao proprietário da fazenda, que poderá responder pelo crime de furto de energia.

A fazenda já é reincidente na irregularidade, aponta a Coelba. No período de aproximadamente um ano, a unidade teve a energia suspensa por débitos com a distribuidora, fazendo a religação irregular por duas vezes. Em ambos os casos, a Neoenergia Coelba identificou as irregularidades e fez a regularização do cliente.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br), na aba Denúncia de Irregularidade