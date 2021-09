Gato de energia na Bahia dava para abastecer 4.500 residências durante um mês

A Polícia Civil realizou uma operação de combate ao furto de energia em uma fazenda produtora de manga no município de Casa Nova, no Norte da Bahia, nesta quinta-feira (16). A irregularidade foi removida pelos técnicos da distribuidora Neoenergia Coelba e o proprietário conduzido à delegacia, podendo responder por crime de furto qualificado. A energia recuperada na ação seria capaz de abastecer 4.500 residências durante um mês ou todo o município de Sobradinho por 10 dias.

A ligação clandestina colocava em funcionamento, de forma irregular, duas bombas de água que ajudavam na irrigação do local. Além da Polícia Civil, participaram da operação a perícia técnica e oito funcionários da Neoenergia Coelba. Nos trabalhos, foram removidos mais de 400 metros de fios e dois transformadores clandestinos.

Além da fazenda, outras nove residências se beneficiavam da ligação clandestina. Para identificar a propriedade como provável consumidor irregular, a Neoenergia Coelba utilizou softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, e que auxiliaram as ações de investigação em campo.

Furto de energia é crime

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. As ligações clandestinas também prejudicam o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica.

Além disso, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de possíveis fraudes. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site www.neoenergiacoelba.com.br, na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.