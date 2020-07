Geddel Vieira Lima testa positivo para covid-19 em presídio de Salvador

O ex-ministro Geddel Vieira Lima, 61 anos, foi diagnosticado com a covid-19 nesta quarta-feira (8). O teste rápido foi feito no Complexo Penintenciário da Mata Escura e deu positivo a doença. Ele está detido no local desde dezembro de 2019, quando foi transferido do Presídio da Papuda, em Brasília.

O advogado de Geddel, Gamil Föppel, confirmou o resultado postivo ao G1, mas não deu detalhes do seu estado de saúde. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), já são 27 presos com covid-19 na Bahia.

Geddel Vieira Lima foi preso em setembro de 2017, após a Polícia Federal encontrar malas contendo R$ 51 milhões em um apartamento atribuído a ele na capital baiana.

No dia 26 de junho, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido dos advogados de Geddel para a progressão de pena para a prisão domiciliar. A defesa usou como argumento para a solicitação a pandemia de coronavírus.

Relator do processo, Fachin requeriu, em maio, informações sobre as condições e medidas de combate à covid-19 do Complexo Penitenciário. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) respondeu que Geddel estava em cela individual, em bloco com capacidade para abrigar 16 internos, mas que só havia nove pessoas.