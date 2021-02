Gêmeas de 19 anos fazem cirurgia de readequação de sexo juntas em Santa Catarina

Duas gêmeas de 19 anos realizaram uma cirurgia de readequação de sexo em um hospital de Blumenau, interior de Santa Catarina. Elas naceram com o sexo masculino, mas ao chegarem na maioridade optaram pela transição para o feminino. Segundo o G1, o procedimento de uma irmão terminou nesta quarta-feira (10) enquanto da outra nesta quinta (11).

Antes da cirurgia, as irmãs passaram por um acompanhamento multidisciplinar por cerca de dois anos. As jovens optaram pela rede privada, mas a cirurgia está disponível pelo Sistema Único de Saúde (Sus).

Ainda de acordo com o G1, as gêmeas passaram por acompanhamento psicológico e orientações médicas. As duas começaram o tratamento hormonal por volta dos 15 anos.

A cirurgia feita na quarta-feira durou cinco horas, mesmo tempo que o procedimento da irmã, realizado nesta quinta. As duas estão de repouso no mesmo quarto e ficarão internada por três dias, conforme o hospital.