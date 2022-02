Gêmeas se casam com gêmeos e têm bebês idênticos nos EUA; veja fotos

Já pensou no que aconteceria se duas irmãs gêmeas se casassem com outro par de gêmeos e ambos os casais tivessem filhos? Um episódio acontecido em Virgínia, nos Estados Unidos, vai fazer você sair do mundo das ideias: os filhos também são idênticos. Os bebês nasceram com apenas um mês de diferença, e têm chamado atenção nas redes sociais.

As irmãs Brittany e Briana conheceram Josh e Jeremy Salyers em uma festa voltada para pessoas gêmeas em 2017. E após um longo período de namoros, ambas foram pedidas em casamento, cada uma por um dos irmãos.

Em um perfil no Instagram, as duas irmãs surpreenderam os internautas com a forte semelhança entre os bebês, em um post em que os dois foram apresentados como "primos, irmãos genéticos e gêmeos quaternários".

"Suas mães e pais são gêmeos idênticos. Ambos os casais tiveram filhos e o mesmo DNA exato criou os dois bebês. Gêmeos idênticos compartilham o mesmo DNA e ambos os casais são idênticos", explicaram.

O sucesso começou nas redes quando os casais divulgaram que vivem na mesma casa, e que as duas gêmeas engravidaram ao mesmo tempo. Desde então, o público acompanhou as etapas das gestações, incluindo o chá revelação: Brittany e Josh foram os primeiros a anunciar que teriam um menino, enquanto Briana e Jeremy optaram por esperar para descobrir o sexo do bebê.

Em entrevista ao jornal Australia's Today, as irmãs Salyers afirmaram que, apesar do choque da gravidez de ambas e dos desafios da maternidade, planejam ter mais filhos.

"Vivemos a maioria dos marcos de nossas vidas juntos, aniversários, tirar carteira de motorista, formaturas e nosso casamento duplo. Este seria o próximo grande evento, e adoraríamos experimentá-lo juntos, e assim o faremos", explicou Briana.