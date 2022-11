Gêmeos que desapareceram em Conquista são encontrados em Salvador

Os gêmeos João Pedro e João Henrique Lima da Silva, de 14 anos, desaparecidos desde sábado (26) em Vitória da Conquista, foram encontrados. Segundo a Polícia Civil, os adolescentes foram localizados em Salvador.

Os dois foram levados para a 3ª Delegacia Territorial do Bonfim, e depois ficaram sob guarda do Conselho Tutelar no aguardo do resgate dos familiares. Ainda segundo a polícia, eles passam bem.

Desaparecimento

Familiares relaram que eles foram para casa da tia, por volta das 8h, a pedido da mãe, mas não chegaram ao local. Segundo a Polícia Civil, os meninos saíram de bicicleta e foram vistos na Travessa Jatobá pela última vez.

"Eles saíram da minha casa, em Copacabana 1, e foram fazer um mandado para mim, mas não chegaram lá e ninguém viu eles mais", explicou Maria Célia Silva Lima, mãe dos meninos.