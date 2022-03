Geninho comanda coletivo e ajusta o Vitória para a Copa do Brasil

O duelo contra o Glória pela Copa do Brasil vai promover a estreia de dois nomes importantes para o Vitória no restante da temporada: Geninho e Santiago Tréllez. O técnico e o centroavante renovam as esperanças do torcedor rubro-negro por dias melhores na Toca do Leão após a eliminação vexatória no Campeonato Baiano, que resultou na demissão de Dado Cavalcanti.

Geninho foi contratado para fazer o elenco render, algo que Dado não conseguiu após dois meses e meio na Toca do Leão. O novo treinador assumiu o time na sexta-feira (18) e realizou o primeiro coletivo neste domingo (20) no gramado do Barradão, palco do jogo das 21h30 de quarta-feira (23), contra o Glória, representante da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul.

Geninho tem pela frente um jogo decisivo logo no começo desta quinta passagem pela Toca. Ao contrário do que aconteceu na primeira fase, quando o Vitória passou pelo Castanhal, do Pará, agora já não há a vantagem do empate. Quem vencer, avança. Em caso de igualdade no marcador, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário da terceira fase será conhecido através de sorteio.

A imprensa não pôde acompanhar a atividade comandada por Geninho, porém, de acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o técnico mexeu na escalação durante o treino e fez experiências no esquema tático. O novo comandante interrompeu várias vezes para chamar a atenção e corrigir o posicionamento dos jogadores.

Na segunda parte do coletivo, Geninho fez algumas trocas, uma delas forçada. O lateral Vicente sofreu um trauma no joelho e saiu mais cedo para iniciar tratamento. Caso ele não possa atuar contra o Glória, Salomão é o substituto imediato. O elenco do Vitória fará novo coletivo na segunda-feira (21) e o treinador finalizará a preparação na terça (22), quando será iniciada a concentração.

A presença de Santiago Tréllez entre os titulares não é certa, mas é fato que ele estará entre os relacionados. O colombiano está treinando na Toca há pouco mais de um mês e não estreou antes porque não estava inscrito no Campeonato Baiano. “Fisicamente me sinto bem e preciso readquirir o ritmo, o que será possível jogando. Estou pronto para jogar”, afirmou Tréllez ao site oficial do Vitória.

O atacante não entra em campo desde 6 dezembro, quando defendeu o Sport contra a Chapecoense, na 37ª rodada da Série A do Brasileiro. Parado há mais tempo, o concorrente dele no ataque, o também centroavante Dinei, voltou a jogar após sete meses se recuperando de uma lesão no joelho. Foi ele o responsável pelas duas assistências no triunfo por 2x1 contra o Bahia de Feira, no Barradão, na rodada derradeira do estadual.