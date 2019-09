Geninho comanda o treino do Vitória pela primeira vez

Depois de só observar os jogadores em campo na sexta-feira, o técnico Geninho assumiu o apito no treino do Vitória realizado neste sábado (21), na Toca do Leão. Ele reuniu o grupo e logo em seguida treinou ataque contra defesa com finalização. Depois, comandou um coletivo em campo reduzido.

O lateral esquerdo Capa não participou do treinamento pelo segundo dia consecutivo. Mais uma vez, ele foi poupado por apresentar desgaste muscular.

Já o volante Rodrigo Andrade, como acabou de se recuperar de um desconforto na coxa, não participou da segunda parte da atividade.

Geninho não terá força máxima em sua estreia à frente do Vitória. Titular, o zagueiro Everton Sena lesionou a coxa na derrota por 2x0 para o São Bento e está fora do duelo contra o Atlético-GO, terça-feira (24), às 21h30, na Fonte Nova. O lateral direito Van, suspenso, é outro desfalque.

O elenco volta a treinar na manhã de domingo (22), na Toca do Leão.