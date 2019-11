Geninho deixa futuro no Leão em aberto: 'Vamos conversar'

A temporada 2019 chegou ao fim para o Vitória e o momento é de planejar o próximo. Um passo importante no futuro do Leão deve ser dado na próxima segunda-feira. Após a derrota para o Coritiba, por 2x1, na tarde deste sábado (30), o técnico Geninho deixou em aberto a sua permanência no clube, mesmo já trabalhando no planejamento do rubro-negro.

"Tenho um acordo com o Vitória, que ainda se estende por alguns dias. Então nada mais natural que, nas reuniões, eu participasse e opinasse, sobre jogadores do grupo, nomes levantados como prováveis para um levantamento que o departamento fez de alguns nomes. Cada um numa reunião. Mas eu não tenho nada definido. Devo definir isso na segunda-feira. Algumas situações que precisava resolver, resolvi todas praticamente. Minha situação em relação a um convite do Avaí, já conversei com o presidente e descartei a possibilidade. Não é meu momento de ser diretor. Falei com meu médico hoje de manhã, mais ou menos encaixando algumas coisas dentro do que posso fazer. Isso é uma das coisas que preciso conversar, porque preciso fazer dois procedimentos, em dezembro e começo de janeiro. Então não sei se volto mais tarde, se começo em janeiro, se me dou férias. Vou sentar segunda com Paulo (Carneiro, presidente do Vitória) e vou definir isso", explicou o treinador.

Geninho aproveitou ainda para explicar o que detalhar o que espera caso acerte a renovação com o rubro-negro.

"Quero estar em um time com objetivo grande, e esse é o objetivo do Vitória. Vamos conversar se o Vitória tem condição para isso. Muito provavelmente, não vou poder trabalhar em janeiro. E isso é um empecilho, porque o Campeonato [Baiano] começa em janeiro. Graças a Deus, não sou unanimidade. Agradeço a quem acredita em mim e aos que me apoiaram. Temos que conversar. Vou ter que sentar com quem comanda o Vitória, e o meu relacionamento é o melhor possível com o Paulo (Carneiro). Vamos ver o que é melhor para o Vitória, para Geninho", afirmou o técnico.

O Vitória agora entra de férias e só volta aos gramados em janeiro de 2020. O primeiro compromisso será pelo Campeonato Baiano. A estreia na competição está marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Jacobina, no Barradão.