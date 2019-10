Geninho elogia atuação do Vitória e conclui: 'Sabor de derrota'

Geninho foi sincero: o empate em 2x2 com o Sport na noite desta quinta-feira (3) teve sabor de uma doída derrota para o Vitória. O gol aos 47 minutos de Carmona impediu um resultado que poderia ser o início de uma reação importante para o Leão baiano na Série B.

"Era um resultado positivo que estava nas nossas mãos e fugiu praticamente no penúltimo lance do jogo. Claro que ninguém queria isso. A equipe fez um bom primeiro tempo, mas que veio com um desgaste muito grande. Fizemos um segundo tempo de uma equipe que não vence há muito tempo e de repente se vê num 2x0. A primeira coisa, natural para todos os jogadores, é tentar segurar o resultado. Não tem como controlar os nervos de quem está lá dentro", avaliou.

O comandante rubro-negro entende que a mudança de postura do Sport também fez toda a diferença: "A própria pressão do Sport é natural. Estava perdendo por 2x0 e se largou para cima do adversário e dane-se. Guto (Ferreira, técnico do Sport) veio com tudo para cima de mim. Não conseguimos aproveitar isso, fazendo uma boa saída de contra-ataque. Para isso colocamos Jordy (Caicedo) e não fizemos nenhuma jogada com Jordy".

Com o empate, o Vitória continua na 18ª posição, dois pontos atrás do Londrina, 16º colocado e primeiro fora do Z4, que ainda não jogou na rodada. O próximo duelo do Leão é na terça-feira (8), às 20h30, no Barradão, contra o Oeste.

Para Geninho, é possível tirar proveito de alguns detalhes da partida desta quinta-feira: "O primeiro tempo foi muito bom. O segundo, em termos de marcação, também. Enfrentamos um time de qualidade, que veio todo para cima da gente. E eles não tiveram uma jogada sequer dentro da nossa área. Todos os chutes foram de fora da área ou de bola aérea. Assim, acharam os gols de empate".

"Temos que lamentar, sim, o resultado. Um sabor muito forte de derrota. Acho que se o Vitória tivesse vencido hoje aqui teria um novo ânimo. Acho que seria o resultado que a gente precisava para sair da zona de rebaixamento", concluiu Geninho.