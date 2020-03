Geninho mira o Ceará: 'Prefiro jogar a primeira fora de casa'

O Vitória está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer o Lagarto por 3x1, no Barradão, na noite da última quinta-feira (5), o Leão agora irá enfrentar o Ceará. "Parada difícil. Clássico regional, duas equipes muito fortes aqui do Norte-Nordeste. Sempre. Uma rivalidade muito grande, Bahia, Pernambuco, Ceará, as três grandes forças que temos aqui para cima. Toda vez que se cruzam, cada um quer tomar conta do território. Difícil", projetou o técnico Geninho.

A partir de agora a competição já não será mais disputada em jogo único, como ocorreu nas duas primeiras fases. As vagas serão decididas em duas partidas. Para o treinador rubro-negro, a Copa do Brasil passará a ter um outro patamar.

"Vai ser uma situação diferente. Agora é outra fase da Copa do Brasil. Deu uma peneirada. Dificilmente vão acontecer zebras, porque agora as coisas estão num nível diferente. E mesmo porque você não tem somente um jogo. Zebra é quando você tem um jogo só. Agora não. Você tem um jogo lá e um aqui", disse Geninho.

O primeiro duelo com o Ceará será disputado na próxima quarta-feira (11), às 19h15, no estádio Castelão, em Fortaleza. O jogo de volta, que definirá quem segue para as quartas de final, acontecerá no Barradão, em data e horários a serem definidos.

"Seria bom se trouxéssemos um bom resultado de lá. Agora tem que começar a jogar com o regulamento. Se trouxer um bom resultado de fora, a chance de matar o jogo em casa é melhor. Prefiro jogar a primeira fora, porque, se você faz um bom resultado lá, pode administrar em casa. Se você joga em casa e não tem um bom resultado, você fazer resultado na casa do adversário é mais difícil", opinou Geninho.

No entanto, antes de voltar a se concentrar na Copa do Brasil, o time principal do Vitória tem um compromisso na Copa do Nordeste. No domingo (8), às 18h, o Leão enfrenta o ABC, na Arena das Dunas, em Natal, em jogo válido pela 6ª rodada do regional.