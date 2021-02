Gentili diz que Melhem quer silenciá-lo, assim como testemunhas e vítimas

O humorista Danilo Gentili, apresentador do programa 'The Noite', do SBT, apresentou sua defesa à Justiça após ser processado pelo também humorista e ex-diretor da TV Globo, Marcius Melhem, que solicita indenização no valor de R$ 50 mil em razão de críticas e ironias feitas por Danilo nas redes sociais acerca do caso de assédio sexual em que Melhem é tido como autor do crime.

Segundo Gentili, o processo movido pelo ex-diretor tem como objetivo silenciá-lo, inibir indiretamente testemunhas e eventuais vítimas de assédio sexual. Isso aconteceria independentemente do resultado do processo, já que o próprio processo é custoso, afinal há pagamentos de custas judiciais e honorários.

"Trata-se de inquestionável exercício da liberdade de expressão", diz a defesa de Gentili.

O apresentador do SBT afirma que em nenhum momento acusou Melhem de ter cometido algum crime, e que apenas fez piadas a partir de notícias e fatos de conhecimento público. Para reforçar isso, Gentili cita uma fala do próprio Marcius Melhem quando foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018, para defender que humoristas pudessem ridicularizar candidatos no período de eleições.

A defesa de Melhem novamente negou os crimes, e afirma estar sofrendo linchamento público, com Gentili sendo uma dessas pessoas que estão lhe ofendendo com intuito de prejudicar sua imagem e honra.

"Mediante a simples leitura das publicações em suas redes sociais, todas feitas para milhões de seguidores, percebe-se que Gentili abusou, e muito, do seu direito à liberdade de expressão e informação", dizem os advogados do ex-diretor.