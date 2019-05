George Clooney padrinho do filho de Harry e Meghan? Ator nega boato

George Clooney negou que ele será o padrinho do novo bebê real, filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle. Em entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live!", Clooney disse que não gostaria de assumir a responsabilidade com o bebê, que nasceu na segunda-feira (6), mesmo sendo próximo do casal.

"Isso seria uma má ideia. Eu não deveria ser o padrinho, sou pai de gêmeos e mal consigo fazer isso. Eu não serei o padrinho, posso prometer isso. Eu não deveria ser o padrinho de ninguém", declarou ele.

Ele disse que já foi convidado algumas vezes para ser padrinho: "Eu acho que eles só querem que eu tome conta. Eu já tive até pedidos para ser padrinho de casamento".

Filho de Meghan e Harry

O mais novo bebê real fez a sua primeira aparição pública nesta quarta-feira (8). filho de Meghan Markle e do Princípe Harry, ele apareceu carregado pelo pai, enrolado em uma manta branca.

(Foto: AFP)

A família optou por uma aparição mais discreta, dentro do Castelo de Windsor, com presença de poucos fotógrafos, diferente da tradição do nascimento dos últimos bebês reais, que apareceram do lado de fora.

Ele é o primeiro bebê interracial e terá dupla nacionalidade, visto que Megan é americana. "É mágico, é incrível", disse Meghan à imprensa. “Eu tenho os dois melhores homens do mundo, então estou muito feliz. Ele tem o temperamento mais doce, ele é muito calmo.

(Foto: AFP)

A Rainha Elizabeth afirmou que está muito feliz com a chegada de mais um bisneto.

O menino nasceu na última segunda-feira (6). No dia, Harry comentou sobre como estava feliz. "O bebê é absolutamente maravilhoso", disse. "Eu estou nas nuvens", completou. O nome do novo herdeiro ainda não foi anunciado.