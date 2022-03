Geraldo Jr. é escolhido vice de Jerônimo na chapa petista

Em entrevista na tarde desta quarta-feira (30), o governador Rui Costa (PT) confirmou a escolha do vereador de Salvador e presidente reeleito da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), como vice na chapa petista, encabeçada por Jerônimo Rodrigues, para disputar a sucessão estadual na Bahia. O movimento, além de desfalcar a base de ACM Neto (União Brasil), que tinha no vereador um aliado de primeira linha, sela o retorno do MDB à base do PT.

A chapa, que será anunciada à militância nesta quinta-feira (31) em um evento em Salvador, que terá a presença do ex-presidente e pré-candidato, Luís Inácio Lula da Silva, fica assim: Jerônimo Rodrigues (PT, candidato ao governo); Geraldo Júnior (MDB, candidato a vice-governador) e Otto Alencar (PSD, candidato ao Senado).

"Vamos ter um Geraldo aqui na vice-governadoria. Os dois vice serão Geraldo, vice-presidente da República e vice-governador. Os dois serão Geraldo nessa parceria com Lula. Então é Lula e Geraldo e aqui é Jerônimo e Geraldo", disse o governador, em entrevista ao apresentador à RecordTV Itapoan.

Mais cedo, em entrevista à Metrópole, Rui já havia rasgado elogios ao vereador. "Com o Geraldo eu tenho uma relação pessoal. Ele é presidente da Câmara, e como eu já fui vereador de Salvador, a gente se fala periodicamente, por telefone ou pessoalmente. Ele é um jovem trabalhador que tem desejos de realizar pelo seu povo. Eu diria que é um excelente nome porque Jerônimo é de Aiquara, de Jequié, do interior da Bahia, e Geraldo de Salvador, então seria um excelente casamento", disse.

Troca de aliados

O processo de conformação da chapa governista resultou na saída do PP, liderado pelo vice-governador João Leão na Bahia. Após semanas de tensão, Leão decidiu antagonizar com os antigos aliados e passou a integrar a chapa de ACM Neto. O vice-governador já oficializou sua pré-candidatura ao Senado, vaga que disputará com Otto Alencar (PSB).