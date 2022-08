Geraldo Jr. se recusa a receber intimação e desafia decisão judicial

O presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), se recusou nesta sexta-feira (12) a receber a intimação judicial que determina a suspensão da sessão na qual foi derrubado o veto do prefeito Bruno Reis no projeto de reajuste dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ao tomar conhecimento da decisão, Geraldo publicou, em edição extra do Diário Oficial do Legislativo, o artigo vetado.

Apesar de funcionar plenamente nesta sexta, inclusive atendendo a diversas outras demandas pela manhã, o setor responsável por receber a intimação, localizado no anexo da Câmara, se recusou a receber a intimação dos oficiais de Justiça.

"Geraldo acha que, por sentar na cadeira de presidente da Câmara, está acima da lei. Deixou instruídos os servidores, a quem trata com mão de ferro e ameaças, a não receber uma intimação judicial. Está desafiando e debochando do Judiciário", afirmou o vereador Duda Sanches (União Brasil), vice-presidente da Casa.

Duda também comemorou a decisão de derrubada do veto. "A Justiça confirma o que todos nós denunciamos: a votação foi repleta de ilegalidades. Aliás, essa foi a segunda vez em poucos dias que a Justiça estabeleceu a verdade e colocou um freio na tirania do presidente. No início da semana, foi suspensa a convocação do secretário de Saúde, Decio Martins, também aprovada de maneira irregular", lembrou o vereador.