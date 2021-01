Geraldo Júnior é reeleito presidente da Câmara Municipal de Salvador

Atual presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior (MDB) foi reeleito para o comando da Casa neste sábado (2). Candidato de uma chapa única, ele está à frente do legislativo municipal desde 2018.

Além do presidente, os vereadores também elegeram a composição de toda a Mesa Diretora da Casa, além dos líderes dos blocos da situação e da oposição. A chapa foi eleita por aclamação. Apenas o mandato coletivo Pretas por Salvador (PSOL) se absteve.

“Aqui todas as nossas ações são partilhadas. O nosso propósito é de manter o protagonismo da Casa. Nós nos importamos com as ideologias e trato todos da mesma forma”, afirmou Geraldo, em seu discurso.