Geraldo Júnior suspende férias de servidores para reverter déficit na Câmara de Salvador

Em claro indício de dificuldades para fechar as contas da Câmara de Vereadores de Salvador este ano, o presidente da Casa, Geraldo Júnior (MDB), determinou uma série de cortes de gastos na tentativa de reverter o déficit no exercício de 2022. Segundo apurou a Satélite, a tesourada inclui a suspensão do pagamento de férias para servidores e ocupantes de cargos comissionados no Legislativo municipal. Recentemente, integrantes da base aliada e da oposição ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) foram informados de que, por ordem da Diretoria Geral e da Presidência da Câmara, os repasses relativos às férias ficarão suspensos até dezembro.

Sinal fechado

Por causa do arrocho imposto por Geraldo Júnior, candidato a vice-governador na chapa do PT, as linhas telefônicas estão impedidas de realizar ligações externas. O sistema de requisição de material usado nos setores e gabinetes da Câmara também foi bloqueado devido à escassez de produtos básicos e das limitações para repor o estoque.

Fim de feira

A crise de caixa virou assunto da vez nas conversas entre vereadores, que reclamam do impacto gerado pelas restrições de despesas simples de custeio, mas fundamentais para o bom funcionamento dos trabalhos legislativos. Contudo, a principal queixa se dirige à interrupção das férias, medida considerada "injusta" com os servidores da Casa por parlamentares consultados pela coluna. Para eles, a Câmara da capital jamais enfrentou tamanha restrição financeira como a que se vê agora, a ponto de provocar desabastecimento de artigos essenciais, como papel e tinta de impressora.

Linha vermelha

Reservadamente, aliados e opositores de Geraldo Júnior atribuem a tesourada aos problemas que o emedebista deve enfrentar para fechar o balanço no azul e evitar um provável rombo nas contas da Câmara. Ainda mais diante dos sinais dados pelo prefeito Bruno Reis de que não cobrirá o buraco financeiro, por meio de suplementação orçamentária do Executivo. Caso o saldo esteja vermelho no último dia do ano, o presidente da Casa corre risco de sofrer penas duras previstas em lei e virar alvo de ações por improbidade administrativa.

Par na fuga

Caso se confirme a ausência de Jerônimo Rodrigues (PT) ao debate de hoje na TV Bahia, ele será um dos dois únicos candidatos a governador que fugiram do confronto no segundo turno. Entre os 24 concorrentes nos estados, apenas o petista e o amazonense Wilson Lima (União Brasil) evitaram todos os duelos ao vivo contra os rivais no novo round da sucessão.

Toma lá dá cá

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) está prestes a concluir a devassa sobre o duto de dinheiro despejado pela Conder por meio de contratos e convênios firmados desde o período pré-eleitoral. Quem teve acesso ao farto material já coletado pelos auditores do TCE garante que há provas cabais de ilegalidade e uso abusivo do generoso orçamento do órgão.

No domingo, só existem duas possibilidades para a Bahia. Ou manter tudo que está aí há 16 anos e continuar vivendo os mesmos problemas de hoje, ou escolher o caminho da mudança

ACM Neto, candidato da União Brasil ao governo do estado