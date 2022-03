Gerente de banco embolsa quase R$60 mil fazendo Pix sem cliente perceber

A gerente de uma agência bancária do Itaú, que fica em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa (PB), furtou R$57 mil de uma cliente usando o serviço Pix sem que a vítima percebesse. Como a empresária furtada nunca havia usado o aplicativo do banco, ela só percebeu que faltava dinheiro na conta quando foi pessoalmente na agência fazer uma transferência e viu as transações no extrato.

Segundo o inquérito, foram 18 transferências. A cliente começou a desconfiar em dezembro de 2021, quando não reconheceu as transações e tentou esclarecimentos junto ao banco, que não ajudou no início. Por conta disso, em fevereiro deste ano a empresária procurou uma advogada e formalizou uma denúncia na delegacia de Cabedelo.

As contas de seis pessoas que receberam o dinheiro via Pix foram bloqueadas. Segundo o G1, uma das receptoras do dinheiro foi até a delegacia para entender do que se tratava e através da datar do pix se chegou ao nome da gerente do banco.

A gerente do banco então confessou o crime e revelou que usou o dinheiro para contratar a decoração de uma festa de chá revelação, pagar uma cuidadora de idosos e contratar um seguro e consórcio.

Como a suspeita é ré primária, confessou e devolveu parte do valor roubado, responde em liberdade. Ela ainda está devendo cerca de 10 mil reais. Para a polícia ela alegou que passava por dificuldades financeiras quando desviou o dinheiro.

Em nota, o Itaú informou que a gerente responsável pelo golpe foi demitida. O banco lamentou o ocorrido e disse que "esforços foram feitos para que a vítima fosse ressarcida o mais rápido possível".