Gerente de loja é homenageado por colegas após ser vítima de racismo

(Foto: Reprodução)

O gerente de uma loja da Ponto Frio que fica em um shopping de Governador Valaderes (MG) foi homenageado por colegas de trabalho depois de ser vítima de racismo no domingo (15).

Um casal de idosos entrou na loja e procurou pelo gerente, falando com Bruno Mendes, que informou que era ele mesmo o responsável pelo estabelecimento. A idosa então falou com o marido que era "inadmissível" que um negro gerenciasse uma loja daquele tamanho.

O casal então saiu da loja e ele foi para uma sala interna, onde foi encontrado chorando por um funcionário que testemunhou a cena.

“Eu estou muito assustado com a repercussão. É uma coisa que a gente não queria que em pleno 2020 acontecesse, mas acontece e vai acontecer desde a época da escravidão. Eu não sou preso ao racismo, eu não sou preso ao vitimismo, fiquei triste com a situação", contou Bruno ao G1 de Minas.

Ele não denunciou e nem pretende denunciar o caso na polícia. “Se eu pudesse escolher algo para que seja falado através da imprensa, eu ficaria com o lado da empatia, com o lado bom que isso está trazendo. Eu quero que as pessoas se amem mais, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é homossexual, se ela é hétero. Eu quero que as pessoas se amem. A gente viveu um 2020 muito difícil e eu acho que é hora de a gente colocar isso na cabeça de que o bem vai vencer o mal sempre, independentemente de qualquer coisa", diz.

Na segunda, ao chegar na loja, Bruno foi recepcionado com cartazes e mensagens de encorajamento pelos colegas. “Esse vídeo, essas mensagens, vão chegar até eles e eu já perdoei. Eu já pedi a Deus que alcance essas pessoas mesmo e a gente vai seguindo a vida", finaliza Bruno.