Gestão ACM Neto tem 85% de aprovação popular

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) entrou na reta final de sua administração com uma gestão aprovada por 85% da população, de acordo com dados da pesquisa Ibope/TV Bahia divulgada na última segunda-feira (dia 06). Outros 12% responderam que desaprovam a gestão municipal, enquanto 3% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar sobre o assunto.

A pesquisa Ibope/TV Bahia tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado entre os dias 03 e 04 de outubro de 2020, presencialmente com 602 votantes. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia sob o protocolo Nº BA-03105/2020.

O perfil dos eleitores que mais aprovam a atual gestão é formado por mulheres (89%), os eleitores na faixa etária entre 25 e 34 anos (90%) e entre os que possuem ensino superior (87%).

A pesquisa mostra ainda que o prefeito registra 73% de avaliação boa ou ótima. A administração municipal é apontada como regular por 19% dos entrevistados e tida como ruim ou péssima por outros 6%. Não souberam avaliar 1% dos entrevistados. Quando foram questionados em relação à maneira que se sentem em relação à vida que levam, a maior parte dos eleitores soteropolitanos responderam positivamente. Para 67% deles, a vida que levam os deixa satisfeitos ou muito satisfeitos.

“Eu só posso agradecer a população de Salvador, a confiança e o carinho. Você chegar ao finalzinho do mandato com 85% de aprovação, com 73% de ótimo e bom, realmente é um feito extraordinário e que não é meu”, destacou ontem o prefeito.

Para ele, o resultado é uma consequência do trabalho de toda a sua equipe. Ele destacou que a principal mudança vivenciada na gestão municipal foi um movimento de aproximação em relação às pessoas. “Nós reconectamos o cidadão com a prefeitura”, destaca o prefeito.

Rui tem 64% de avaliação boa ou ótima

A maioria dos eleitores de Salvador consideram positiva a gestão do governador Rui Costa. Para 64% dos eleitores ouvidos pelo Ibope/TV Bahia, a gestão estadual foi avaliada como boa ou ótima. A percepção de que a gestão estadual é regular foi apontada por 26% dos eleitores, enquanto 8% deles apontaram a gestão estadual como ruim ou péssima. Os outros 2% dos eleitores não souberam avaliar.

Já o governo do presidente Jair Bolsonaro foi apontado como bom ou ótimo por 18% dos soteropolitanos.

Outros 17% afirmaram considerar regular a gestão federal. Para 62% da população de Salvador, o governo do presidente Jair Bolsonaro é ruim ou péssima, enquanto 3% da população não soube opinar.