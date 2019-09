Gianecchini consultou a Globo antes de assumir sexualidade, diz colunista

O ator Reynaldo Gianecchini teria pedido permissão à Globo antes de dar entrevista para a revista Ela, do jornal O Globo, falando de sua sexualidade. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde É Sua", o astro questionou a emissora se o fato o atrapalharia em futuros trabalhos, já que é considerado um dos principais galãs da Globo.

Segundo Lo-Bianco, Gianecchini procurou a direção da Globo afirmando não querer mais "se esconder". Ele teria conversado com o diretor de dramaturgia da emissora, Silvio de Abreu, que teria orientado que ele fizesse o que seu "coração mandasse".

Conforme informou o colunista, a única exigência feita pela Globo seria de que ele falasse do assunto para os "veículos da casa". Um dos motivos que teriam levado o ator a tomar a atitude de se abrir sobre sua sexualidade, pela primeira vez em 20 anos de carreira, seria a possibilidade de assumir um possível namoro no futuro.

Matéria original de O Povo