Gigantes da Bahia passam por má fase; dá para reverter?

Depois de uma campanha abaixo da crítica no Brasileirão de 2020, quando terminou com 44 pontos em 14º lugar fugindo do rebaixamento por pouco, o Esporte Clube Bahia esperava voltar mais preparado e reforçado para este ano de 2021.

Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti a equipe empatou com o Cuiabá no último sábado e a situação requer preocupação. Não exatamente pelo resultado, mas porque atualmente já são cinco jogos consecutivos sem vencer pela competição.

Como aconteceu no ano passado, a equipe começa bem e depois cai na tabela, estando hoje em 10º lugar com 18 pontos.

Mais especificamente, em 15 jogos o Bahia tem 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Os apostadores estão tendo trabalho para dar os seus palpites nas casas de apostas, não está nada fácil acertar os resultados da equipe baiana.

O que mais chama a atenção nesta 16ª rodada do Campeonato Brasileiro série A é a postura de equipes que geralmente não se posicionam na parte de cima da tabela. Hoje temos o Fortaleza em 3º lugar com 30 pontos e o Red Bull Bragantino em 4º lugar com 28.

Mas o que causa mais estranheza é que equipes grandes e poderosas com elencos milionários estão próximas da zona do rebaixamento, como o São Paulo, com apenas 15 pontos, ou na própria zona, caso do Grêmio em 19º lugar com apenas 7 pontos com uma campanha deplorável, em 12 jogos somou apenas uma vitória, 4 empates e 7 derrotas. A equipe gaúcha está à frente somente da Chapecoense, a última colocada na competição com 4 pontos.

A sorte dessas equipes é que ainda faltam 23 rodadas no Campeonato Brasileiro que terminará somente em 5 de dezembro. Existe tempo hábil para se recuperarem ou ao menos subir um pouco na tabela escapando do Z4.

E o Vitória?

O Vitória apesar de ter conseguido chegar às oitavas de final da Copa do Brasil acabou sendo derrotado pelo Grêmio nos dois jogos, em meio à má fase do time gaúcho.

Por outro lado, no Brasileirão Série B a situação do Vitória é mais delicada. A equipe baiana está na zona do rebaixamento após a derrota sofrida para o Vasco no último fim de semana, por 1x0, no Barradão.

Em 17º lugar com 13 pontos, o time baiano tem só um ponto a mais do que o Brasil de Pelotas, lanterna da competição.

Para se ter uma ideia clara da situação, a diferença de pontos para o Náutico, o primeiro colocado na tabela, é de 17 pontos. Entretanto há muitas rodadas pela frente e quem sabe o Leão da Barra consegue se recuperar.

O fantasma do rebaixamento ronda o Vitória, que até hoje já sofreu 6 rebaixamentos, fazendo parte desse mesmo grupo o América Mineiro, Coritiba e Goiás com o mesmo número de rebaixamentos.

O Campeonato Brasileiro da Série B este ano está muito mais competitivo do que o ano passado. Na edição de 2021 temos a presença de cinco clubes que já chegaram a ser campeões nacionais na Série A: Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Guarani e Coritiba.

A pressão que equipes grandes como o Botafogo, Cruzeiro e Vasco sofrerão este ano será enorme, além das viagens longas e constantes. Afinal todos querem voltar rapidamente aos seus lugares na elite do futebol nacional.

Por isso a campanha do Vitória ter começado tão abaixo já é desanimador, porque os três clubes tradicionais também não conseguiram ir bem neste terço inicial de torneio. E as oportunidades estão sendo exploradas por clubes como o Náutico, CRB e até o Sampaio Corrêa, clubes que não tem orçamentos enormes ou elencos muito acima da média.

A falta de organização dos últimos anos está sendo cobrada e até salários de jogadores da base estão atrasados no momento. Crise financeira é uma realidade de quase todos os clubes do futebol, mas se não há um plano de recuperação, a bola de neve só fica maior e a situação mais difícil de reverter. O Vitoria não joga a Série A desde 2019, ano seguinte ao último rebaixamento, e as memórias de boas campanhas entre os maiores clubes precisam voltar a 2010 com o vice na Copa do Brasil e a boa campanha no Brasileirão de 2013.

