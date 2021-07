Gil do Vigor dá conselhos sobre economia doméstica no 'Mais Você'

Gilberto Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil 21, estreou o quadro "Tá Lascado" no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, nesta quinta-feira, 8. A apresentadora testou positivo para covid-19 na segunda-feira, 5, momentos antes de entrar no estúdio da TV Globo e teve de ser afastada. Ela está se recuperando em casa, com sintomas leves da doença, após receber as duas doses da vacina contra o coronavírus. Fabrício Battaglini e Talitha Morete estão no comando da atração.



Gil do Vigor trará, a partir de agora, dicas de economia doméstica. No início do programa, ele mandou um recado para Ana Maria. "Ana, meu amor, quero que você fique vigorada, regozijada ..e você vai melhorar em nome do Senhor!", disse. E avisou aos telespectadores: "Vocês vão se 'deslascar' com esse quadro".



A apresentadora do Mais Você já havia gravado antecipadamente com Gil. A abertura do quadro dele juntou a série de memes que o ex-BBB provocou na internet.



Na primeira pergunta enviada, uma espectadora queria saber como poderia fazer a compra de roupas para os filhos sem se endividar no cartão de crédito. "Na economia, que não está muito boa, a gente sempre prefere juntar o dinheiro e comprar para não fazer dívidas no cartão de crédito. Pede para as crianças esperarem um pouquinho, junta um dinheiro, pega e compra à vista. Porque você evita de ficar se comprometendo no futuro. Então, o recomendado é calma, porque a gente não pode contar com o ovo para a ceia no nosso País", aconselhou.



Sobre auxílio emergencial, Gil do Vigor deu um recado para aqueles que fazem planos com a verba. "Ninguém conta com o dinheiro que não é pra sempre. Esse dinheiro é para uma ajuda e não conta com ele para suas dívidas não", afirmou.



No Twitter, Ana Maria Braga comentou a participação de Gil: "Estou adorando ver esse quadro no ar! Tá Lascado é o Gil no Mais Você", escreveu. Depois das dicas de economia, o ex-BBB relembrou alguns momentos no reality show durante café da manhã no programa - e qual foi a trajetória profissional dele.