Gil do Vigor decide ingressar em PhD na Universidade da Califórnia

O economista e ex-BBB 21 Gilberto Nogueira decidiu seu futuro após o frisson pós-reality. De acordo com Claudio Ferraz, economista e orientador de Gil do Vigor, o pernambucano vai fazer seu PhD na Universidade da Califórnia (UC Davis), nos Estados Unidos.

"Gil quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e que quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança", afirmou Claudio em um tweet publicado na tarde desta quinta-feira (6), após reunião com seu aluno mais famoso.

Doutorando em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Gilberto foi aprovado ainda na seleção da PhD da Universidade do Texas, também nos EUA. Antes de entrar no reality show, o brother, nascido em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e morador de Paulista, afirmou que aguardava o resultado da seleção.