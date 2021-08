Gil do Vigor diz que paixão por Fiuk passou: 'Amigos sem tchaki, tchaki'

A paixão de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, por Fiuk, quando foram colegas de reality show no BBB21 não vingou fora da casa. O economista conversou com seus seguidores nas redes sociais e abriu a famosa caixa de perguntas e respostas com o título: "Me pergunte um segredo! Vou responder alguns!".



Um seguidor quis saber se a paixão pelo filho de Fábio Jr. havia passado após as 'cachorradas' no "Big Brother Brasil 21". Gil confirmou que ele e Fiuk se tornaram bons amigos após a experiência no programa.



"Foi. Eu falei que tava apaixonado, mas aqui fora eu vi que era amizade. Eu amo demais, o amor da minha vida, mas somos só amigos, só amigos, só amigos. Sem tchaki, tchaki, tchaki, tchaki!", disse.



Gilberto Nogueira está curtindo seus últimos dias no Brasil antes da mudança para os Estados Unidos, onde vai cursar o seu PhD. No Twitter, o economista declarou que viajará no fim do mês de agosto.



"Falta um mês para meu maior sonho da vida, o PHD! E repito a meus 'vigorentos', deixem os outros falarem o que quiserem, mas vamos aproveitar? O que importa são vocês, sorrindo, resenhando e cachorrando! Sou assim e quero vocês comigo. Se eu tenho vocês comigo, tá tudo bem! Falta 1 mês", escreveu.



Mesmo nos Estados Unidos, Gil continuará com o quadro "Tá Lascado" durante o "Mais Você", de forma remota.



