Gil do Vigor diz que processará autores de ataques homofóbicos: 'não vou me abater'

O economista e digital influencer Gil do Vigor afirmou, nesta quarta-feira (30), que processará os autores de ataques homofóbicos contra ele.



Gil disse que desde que revelou seu desejo de um dia ser ministro da área econômica. Ele também já afirmou ter vontade de ser presidente do Banco Central.



E vou começar a processar esses lindinhos... Meu amor, segure seu dedinho antes de destilar seu preconceito pq homofobia é CRIME!!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 30, 2021

"Para aqueles que falaram no Instagram que bicha escandalosa não pode ser ministro, um recado: Eu estou indo ao PhD na California, vou me dedicar 100% e você vai me engolir no top! Não gostar de mim ok mas usar de homofobia para me ofender? Não", desabafou.O economista disse que sofre com os ataques, mas garantiu que não vai se abater. "Machuca, sabe? O que eu fiz para essas pessoas? Eles vão no ponto mais sensível, que é meu jeito livre e bicha de ser. O que essas pessoas querem? Mas eu não vou mais me abater, vou seguir com meus amores aqui e processo nesse povo! Eles que lutem", disse no Twitter.