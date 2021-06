Gil do Vigor diz que tem crush em 'JB' e internautas teorizam: 'Jair Bolsonaro?'

Gil do Vigor não está economizando na cachorrada após deixar o Big Brother Brasil 21. Nesta quarta-feira (23), no Twitter, o economista escreveu que tinha um crush em um tal "JB".

"Gente, eu tenho crush no JB. Não sei se é casado ou solteiro. Alguém me ajuda a conseguir essa informação?", perguntou ele, aos risos.

A afirmação atiçou a curiosidade dos internautas, que teorizaram que seria a paixonite misteriosa. Surgiram os nomes de Jesuíta Barbosa, Justin Bieber e... Jair Bolsonaro.

"Sinto muito informar, mas ele é muito bem casado", respondeu um seguidor, rechaçando a possibilidade de um relacionamento entre Gil e o presidente.

Após ver a repercussão, o economista foi correndo apagar o post. "Ele não lembrava coisas boas", disse ele, que é crítico de Bolsonaro.

Após isso, ele garantiu que o primeiro nome do galã começa com "Je", fazendo as suspeitas recaírem sobre Jesuíta Barbosa.

A parte triste desta história é que, até onde se sabe, Jesuíta está namorando o fotógrafo Fábio Audi, deixando Gil a ver navios.