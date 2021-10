'Gil do Vigor está lucrando mais que Juliette', teoriza Sarah Andrade

Na era das redes sociais e publiposts, os participantes do Big Brother Brasil já entram na casa vislumbrando ganhar muitos seguidores para depois viver de influencer - o que pode render muito mais que os R$ 1,5 milhão de prêmio. Partindo deste conceito, Sarah Andrade, ex-BBB 21, teorizou que Gil do Vigor está lucrando mais que Juliette Freite atualmente.

"Eu chuto muito alto, mas pensando no meu lado, marketing e publicidade, acredito que o Gil esteja lucrando muito mais. A Ju está investindo em coisas mais a longo prazo, como a carreira de cantora e tal, mas o Gil... vendo as marcas que ele está se relacionando, os comerciais que ele está fazendo, creio que ele esteja lucrando bem mais que ela neste momento", declarou Sarah, em entrevista ao podcast Irmãos Dias.

Ao falar sobre sua situação financeira, Sarah disse que fez "um dinheiro bom" assim que saiu do "BBB", entretanto, tenta ser o mais realista possível.

"Claro, eu gosto de conforto, mas eu tento ser muito pé no chão. Tudo que eu compro é bem colocado na pontinha do lápis para ver se vale a pena. Morar, por exemplo, eu posso pegar um apartamento melhor em um bairro mais ou menos. Carro, posso pegar um carro mais confortável que não vá me dar status. Isso aqui é São Paulo, não dá para sair esbanjando", analisou a loira.

Ao falar sobre sua rotina de trabalho das redes sociais, Sarah Andrade falou sobre um problema que enfrenta com frequência: pedidos de divulgação gratuitos.

"Tem muito disso até hoje, pessoas pedem para eu divulgar negócio tal, objeto tal e eu preciso dizer 'não' a isso. Eu preciso explicar que hoje isso é meu trabalho, se eu banalizar, as marcas vão parar de procurar. Às vezes eu sugiro até para a pessoa me mandar a roupa, eu uso algum dia e marco a loja dela, é mais fácil, mas gratuitamente assim não dá. Hoje a internet é o meu trabalho", discursou ela.