Gil do Vigor já ganhou R$ 10 milhões com publicidade desde que deixou BBB

O prêmio do BBB 21 foi de R$ 1,5 milhões, levado por Juliette. Porém, o reality não transformou apenas a paraibana em milionária. Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, garantiu uma bufunfa ainda maior que a sister apenas com a campanha publicitária para o banco Santanter: R$ 2,5 milhões.

E não para por aí. O queridinho do Brasil também virou xodó das marcas. Além do contrato de 18 meses com o banco espanhol, o colunista Leo Dias informa que Gil já fechou com outras marcas como Omo, Bis e Vigor.

Com a agenda de publicidade lotada, a conta bancária do economista está vendo 'zeros' como nunca vira antes. Ao total, ainda de acordo com o colunista, o valor dos contratos de Gil chega a R$ 10 milhões.

E os convites para novas publicidades não param. Mas Gil, por enquanto, deve recusá-los. Com agenda cheia e um pós-doutorado prestes a ser iniciado em Los Angeles, o pernambucano está com receio de fechar mais contratos e não dar conta de atender a todos os seus contratantes da mesma forma.

Mas a conta dele seguirá engordando. O livro "Tem que Vigorar", o primeiro do economista, será lançado no próximo mês. A obra conta com participaçao de Xuxa Meneghel.