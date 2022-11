Gil fala de Gal na Bienal do Livro em Salvador: 'ela foi um momento cintilante para a música brasileira'

Durante participação na Bienal do Livro da Bahia, que acontece em Salvador, Gilberto Gil falou sobre Gal Costa, que morreu na última quarta-feira (9), aos 77 anos de idade. O cantor afirmou, nesta segunda (14), que a artista foi "um momento cintilante para a música brasileira".

Uma das pessoas que estava no local perguntou a Gil sobre o que caracteriza a grandeza da Gal e o cantor respondeu que qualquer um sabe do valor, da importância e da excepcionalidade da cantora. "A condição estelar da Gal é uma coisa óbvia, penetrou nos nossos ouvidos e transpassou nossos olhares", disse.

Gil ressaltou que Gal Costa fez um percurso majestoso como intérprete, cantora e como amante da música.

No dia da morte de Gal, Gil lamentou o ocorrido nas redes sociais. "Nossa irmãzinha se foi... Gal, a quem chamava de Gaúcha. Fica a saudade pra mim, pra todos que eram próximos e pra tanta gente na extensão deste Brasil que se encantava com seu canto", diz o post. "Agora o canto dela fica conosco pro resto das nossas vidas, pra o tempo todo da nossa história", acrescenta.

Nas imagens, Gil aparece calado, olhando para o horizonte. A voz dele é ouvida. "Vai com ela a voz maviosa, o encanto do canto extraordinário que sempre foi a sua marca. Fica conosco a saudade, a tristeza, o pesar", diz o cantor.

Antes, logo após a divulgação da notícia, Gil tinha postado uma mensagem mais curta. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã gaúcha Gal Costa".

Morte de Gal Costa deixou o mundo em comoção do tamanho de sua voz

De repente, o mundo se tornou menos divino, menos maravilhoso. Quando veio a notícia, quem já foi tocado por aquela voz ficou um tanto mais desencantado com a possibilidade de um amor trazer sorte. A morte de Gal Costa nos deixou com menos brilho.

Aos 77 anos, a soteropolitana que tinha tantos shows, turnês, sonhos a realizar -dela e do público- se foi. Em setembro, Gal suspendeu a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" até o final de outubro, após a retirada de um nódulo nasal. Cancelou apresentações em festivais como o Primavera Sounds, que aconteceu na última semana; e o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), tradicional evento em Sergipe.

O procedimento foi realizado na cidade de São Paulo (SP), havia sido bem-sucedido. De acordo com Nilson Raman, tour manager da artista, havia informado que ela ficaria afastada dos palcos até se recuperar plenamente. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada. Gal morreu dentro de sua casa.

A sua última apresentação em Salvador foi em março desde ano, e teve ingressos esgotados logo na primeira semana de vendas. A turnê também passou por outras capitais, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza, sempre arrastando multidões. O último show foi no Coala Festival, em São Paulo, no dia 17 de setembro.

Nascida Maria das Graças Penna Burgos, Gal incluiu o nome artístico em seu registro e morreu Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa. Era mãe de Gabriel, 17 anos, adotado pela cantora aos 2, no Rio de Janeiro. Uma maternidade que ela classificava como responsável por mudar sua vida.

O filho da cantora Gal Costa falou em público pela primeira vez após a morte da mãe em entrevista exibida no Fantástico, da Rede Globo, no domingo (13). Gabriel Costa contou que só se deu conta da importância de Gal como artista depois que ela morreu.

O adolescente revelou que inicialmente não concordou com a ideia de que o velório fosse aberto aos fãs, mas foi convencido do contrário por alguém próximo. "Eu só tinha a visão de que ela é a minha mãe e não tinha dimensão dela como cantora. Eu só pecebi isso no velório dela", disse. Quando a ficha caiu, Gabriel decidiu dar entrevista e contar para os admiradores de Gal um pouco mais sobre ela.

Durante o mesmo programa neste domingo, Caetano Veloso e Maria Bethânia, amigos íntimos de Gal Costa, também prestaram homenagens. Em entrevista concedida juntos, na casa de Caetano no Rio de Janeiro, os artistas falaram como é viver num mundo sem Gal.

"Eu falei para Caetano que é como uma mesa estabilizada que cai. Quando tira uma perna, desequilibra. O esforço a ser feito para que os três pés que lhe restam se mantenham é muito grande e demora", disse Bethânia emocionada.