Gilberto Barros é condenado por dizer que bateria em homens que se beijam

O apresentador Gilberto Barros, conhecido como Leão, foi condenado a dois anos de prisão por homofobia por conta de um comentário feito em um vídeo do seu canal de Youtube em setembro de 2020. Ainda cabe recurso da decisão, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. As informações são da coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Como Barros é réu primário e a pena é menor do que quatro anos, a juíza Roberta Hallage Gondim Teixeira determina na decisão que a privação de liberdade deve ser substituída por medidas restritivas.

Ele deve prestar serviços à comunidade pelo tempo da pena e também pagar cinco salários mínimos que serão revertidos em compra de cestas básicas para organizações sociais.

Gilberto Barros comentou no seu programa que quando trabalhava na Rádio Globo, nos anos 1980, tinha que testemunhar "beijo de língua de dois bigodes", por conta de uma boate que ficava em frente à rádio. Ele continuou, dizendo que hoje bateria em alguém se visse uma cena de um beijo gay.

"Não tenho nada contra, mas eu também vomito. Eu sou gente, ainda mais vindo do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz", afirmou.

A defesa de Barros diz que o apresentador tem "sangue italiano" e por isso "costuma falar muito", mas não teve intenção de incitar a violência.