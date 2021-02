Gilberto, do BBB 21, é aprovado em seleção de PhD de universidade nos EUA

O pernambucano Gil, do BBB 21, terá uma grata surpresa quando se despedir da casa mais vigiada do Brasil. O participante do programa vai descobrir que foi aprovado na seleção para PhD de uma universidade do Texas, nos Estados Unidos.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais neste sábado (13), pela mãe do brother, Jacira Santanna. “Vigorosas e vigorosos, hoje eu vim aqui compartilhar com você uma notícia fresquinha. Gilberto meu filho foi aceito na Universidade do Texas”, comemorou.

Jacira contou que soube da aprovação na sexta-feira (12) e declarou seu orgulho pelo filho, que é doutorando em Economia. “Eu quero agradecer as mensagens que vocês têm enviado para mim, os compartilhamentos. Eu não consigo responder todas, mas estou acompanhando todas as mensagens que vocês enviam para mim, que vocês comentam”, disse.