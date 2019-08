Gilberto está em lista de recordistas do Bahia no século; confira

O Bahia marcou um total de seis gols desde o retorno do calendário do futebol brasileiro, pausado por um mês para a disputa da Copa América no país. Além de alegrar a torcida, um outro fator em comum de todos os gols do Esquadrão é o seu autor: isso mesmo, Gilberto marcou todos os gols do Bahia desde a pausa.

O apuro no faro de gols fez com que o camisa 9 entrasse em uma seleta lista na história do Bahia: a de jogadores que marcaram mais de vinte gols pelo tricolor no século XXI. Ele já tem 22 só nesta temporada.



Além de Gilberto, outros seis jogadores conseguiram o feito: Nonato, Kieza, Sorato, Moré, Souza e Hernane. Sétimo maior artilheiro do Bahia em toda a história com 125 gols, Nonato é o único que conseguiu ultrapassar os 20 gols em três temporadas - 2001 (34), 2002 (35) e 2003 (22).

É dele também o recorde máximo de gols em um mesmo ano, com 35. Chegar e ultrapassar a barreira dos 30 gols é uma exclusividade do artilheiro no século.

⚽???? Com 22 gols no ano, Gilberto já figura no rol de maiores artilheiros de uma temporada pelo Bahia neste século. Veja a lista! #BBMP pic.twitter.com/JN6HprPR5K — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 16, 2019

O último a conseguir ultrapassar a marca dos 20 gols foi Hernane. Em 2016, o Brocador marcou 21 gols na temporada.

Gilberto e Bahia

O tricolor já é o clube pelo qual Gilberto mais atuou em sua carreira. Já são 72 partidas em duas temporadas. Ao todo, o artilheiro marcou 31 gols com a camisa azul, vermelha e branca.

O goleador já defendeu outros dez clubes em sua carreira profissional, para além do Bahia. O segundo time que ele mais atuou foi o São Paulo, somando 43 partidas entre 2016 e 2017.

Confira a lista completa:

25 gols - Nonato (2002)

34 gols - Nonato (2001)

29 gols - Kieza (2015)

23 gols - Sorato (2006)

22 gols - Nonato (2003)

22 gols - Moré (2007)

22 gols - Souza (2012)

21 gols - Kieza (2015)