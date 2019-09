Gilberto Gil e BaianaSystem farão show juntos em Salvador

(Foto: Gerard Giaume/Divulgação)

Se estiver em Salvador, no dia 03 de novembro, você poderá perder qualquer coisa, menos o show que Gilberto Gil e BaianaSystem farão no Parque de Exposições. A apresentação, que foi definida ontem no final do dia, faz parte do projeto Encontro Tropicais, realizado pela agência Atenas Comunicação, com patrocínio da Devassa.

Na ocasião, além de cantarem separados, as duas atrações também estarão juntas em cerca de sete músicas, de ambos os repertórios. Além do talento dos artistas envolvidos, também vale ficar de olho na estética – a BaianaSystem, por exemplo, tem um visual formado por elementos que força a troca direta de sons e imagens, em uma espécie de dois universos, dualidades e expressões. O show será gratuito, mas contará com um controle de acesso através de um site, que será divulgado nos próximos dias.

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

Ritmo de festa

O arquiteto Marlon Gama comemorou aniversário, anteontem, em sua bela casa, no alto de uma encosta, com vista para a Baía de Todos os Santos. Para dar uma ideia, no convite era almoço – que se estendeu e virou pôr do sol, e virou jantar, e virou pista de dança. Marlon recebeu diversas tribos: clientes, parceiros, lojistas e, sobretudo, os amigos de sempre, que ele costuma batizar como ‘ do departamento das coisas eternas’.

Marlon Gama (Foto: Divulgação)

Inédita

A Santa Casa da Bahia promoveu, para convidados, a abertura da exposição Genaro – Traço, Pincel e Trama, quinta-feira, no Museu da Misericórdia, em Salvador. As obras da mostra pertencem a coleções particulares de Irmãos da Santa Casa e estão sendo exibidas pela primeira vez. A exposição, que conta com curadoria de Simone Trindade, revela as diferentes fases do artista baiano Genaro de Carvalho (1926-1971).

Bel Borba e Nair de Carvalho, na abertura da exposição Genaro – Traço, Pincel e Trama (Foto: Divulgação)

Lançamento

A Escola Gurilândia promoveu, ontem, o lançamento do livro “Todo amor que houver nesta vida. Gurilândia ontem, hoje e amanhã”, em comemoração aos 60 anos da instituição. O evento ocorreu na sede da própria escola, na Federação, e foi comandado pela fundadora Tia Vera, e pelos diretores Luciana e Márcio Teixeira.

Tia Vera com os filhos, Luciana e Márcio Teixeira (Foto: Tati Freitas)

Promete!

Flavia e Frank Abubakir recebem convidados, no próximo dia 19, para os 15 anos da filha Maria Cecilia. A festa, em um espaço de eventos da capital baiana, contará com decoração de Milton Martinelli.

Edição especial

O empresário Leonardo Araújo comemora aniversário, logo mais, na Casa Baluarte, em Salvador. A festa contará com cobertura da coluna, em uma edição especial, que será publicada amanhã, aqui no CORREIO.

Giro rápido

O publicitário Nizan Guanaes passou o final de semana em Salvador. Anteontem, jantava com amigos do Colégio Marista, onde estudou, no restaurante do Hotel Fasano. Guanes, para quem não sabe, mora em São Paulo, em uma casa que pertenceu a Assis Chateubriand.

Renovação

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, acaba de receber a renovação do selo Bandeira Azul, que certifica a qualidade das principais praias ao redor do mundo. “A renovação, pela quarta vez, da certificação, é mais um indicativo do bom exemplo de práticas ambientais realizadas na Ilha dos Frades, o que torna o lugar uma referência nacional”, nos disse Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva.

Isabela Suarez (Foto: Divulgação)