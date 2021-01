Gilberto Gil e Flora visitam netas recém-nascidas

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil e sua esposa Flora Gil visitaram as netas recém-nascidas, Roma e Pina. As gêmeas são filhas de José Gil e Mariá Pinkusfeld. Mariá, que é vocalista do grupo Monobloco, é filha do também cantor e compositor baiano Xangai. Os avôs paternos aproveitaram o fim de semana para fazer a visita.

As gêmeas nasceram no último dia 9 de janeiro. No instagram, Flora escreveu sobre a visita. Ela postou uma foto onde aparece com Gil entre os berços com as meninas.



"Oi pessoal, aqui é a Roma e a Pina e meus avós vieram passar o finde aqui com a gente ❤️❤️ amo vocês @josegilm e @mariapinkus ! Obrigada titia @pretagil pelos mimos todos tão lindos e obrigada dinda @fafagiordano pelas visitas e cuidado ❤️❤️ e obrigada vovó @albapinkusfeld e vovô @gilbertogil e a coruja vovó Flora. Ah, a @odete_gomess tá aqui com a gente ajudando nas fraudas, banhos, mamadas e longas madrugadas ????Obrigadas".

Com as gêmeas, Gil tem agora 12 netos e uma bisneta, Sol de Maria.