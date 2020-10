Gilberto Gil e Larissa Luz cantam canções de amor

Bastante atuante nesses tempos de pandemia, Gilberto Gil anuncia mais uma novidade. Nessa sexta-feira (2), a partir das 20h, o cantor e compositor baiano faz uma live especial em seu canal no YouTube, recebendo a cantora e atriz Larissa Luz. Para quem assistiu, será no mesmo formato do encontro que ele teve com Iza. Gil cantará músicas que ele compôs como verdadeiras declarações de amor para outras pessoas. Ao todo, serão 10 canções entremeadas por conversas com a convidada. Entre as escolhidas estão pérolas como A Linha e o Linho, feita para sua mulher Flora Gil, e Drão, para a ex-Sandra Gadelha. Larissa Luz ficou conhecida primeiro como vocalista da Banda Ara Ketu até partir para um trabalho solo mais engajado e atuar em musicais como o de Elza Soares, em que foi um dos destaques.

Gil faz live com Larissa Luz nessa sexta-feira (2) (Foto: Divulgação)

Robertinho do Recife em série documental

Um dos maiores instrumentistas do Brasil, Robertinho de Recife é tema de uma série especial Robertinho de Recife? Robertinho do Mundo!, em 10 episódios que estreia dia 5 de outubro, às 22h30, no canal Music Box Brazil, com depoimentos de Caetano Veloso, Elba e Zé Ramalho, Fagner e Jorge Mautner, além de outros guitarristas tops, como o baiano Armandinho Macêdo, Edgar Scandurra e Luis Sérgio Carlini. O aprendizado virtuoso da música ainda na infância, a incursão como instrumentista nos Estados Unidos, na década de 1970, e a carreira de produtor do cancioneiro popular a partir da década seguinte estão registrados nesse programa dirigido por Cláudia André, empresária de Robertinho e produção assinada pela Mil Artes. O pioneirismo no heavy metal brasileiro é relembrado por depoimentos de Andreas Kisser, do Sepultura, Marcelo Barbosa, do Angra, e Edu Ardanuy, do Dr.Sin, ex-parceiros de Robertinho na banda noventista Metalmania. Sem falar que Robertinho foi destaque no show Gal Tropical, quando protagonizou um diálogo arrepiante de guitarra e voz na música Meu Nome é Gal.

Novos artistas regravam o álbum Acabou Chorare

Com processo de regravação e curadoria artística da Som Livre, o álbum Acabou Chorare, sucesso do grupo Novos Baianos na década de 70, teve suas 10 faixas regravadas por novos artistas, como Francisco el Hombre (Brasil Pandeiro), Onze:20 (Preta Pretinha), Céu (Tinindo Trincando), Gilsons (Swing de Campo Grande), Maria Gadu (Acabou Chorare), Marcelo Jeneci (Mistério do Planeta), Xênia França (A Menina Dança), João Cavalcanti (Besta é tu), Afrocidade (Um Bilhete pra Didi) e Letrux + Iolly Amâncio (Preta Pretinha - reprise). O lançamento do projeto foi no intervalo do Altas Horas, da TV Globo. A cada semana, uma nova faixa será lançada na programação e disponibilizada, de forma integral e gratuita, em um hub digital na Globo.com.

Mil Milhas no Projeto Varanda do Sesi Acústica

A Mil Milhas se apresenta nesse sábado (3), às 20h, no Projeto Varanda do Sesi Acústica, no Rio Vermelho. No repertório, clássicos que acompanham a trajetória da banda ao longo desses mais de 20 anos de estrada.

TUM-TUM-TUM*

1. O cantor Flavinho comemora 41 anos dia 9 de outubro. Mas a comemoração será no dia 11, a partir das 11h59, com a Live da Carreta, em que ele promete se apresentar com um repertório cheio de sucessos. E manda avisar que a produção está tomando todas as providências seguindo o protocolo determinado pelas autoridades em função da pandemia do coronavírus.

Flavinho promete sucessos na celebração de seu aniversário (Foto: Divulgação)

2. Luciano Calazans comemora o lançamento da cantora Tais Nader, que musicou um poema seu fazendo a faixa Coiso Amor. Ele assina a produção, além de ter tocado baixo e piano em casa. E contou com a colaboração de Cesinha (bateria), Bruno Michel (guitarras), Kiko Souza (sax barítono) e Tais Nader (voz). A música se encontra nas plataformas digitais. Breve será lançado um clipe.

3. A cantora Kattê lançou seu novo clipe, Coração de Pedra, gravado no Chile. A música, uma mistura de arrocha com bachata, foi composta pela dupla Lucas e Tiago, responsável pelo sucesso Dona Maria. Em apenas uma semana, o clipe bateu nas 150 mil visualizações, o que deixou a cantora toda feliz.