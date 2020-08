Gilberto Gil, filhos e netos se apresentam no Coala Festival 2020

Em lugar secreto, acontecerá virtualmente no dia 12 de setembro, a partir das 14h, o Coala Festival 2020. A transmissão da sétima edição do evento será tanto no canal do YouTube do festival, quanto na TNT. Um dos principais destaques este ano é a participação do cantor e compositor Gilberto Gil junto com membros de sua família que integram os Gilsons, banda formada pelo filho José Gil e pelos netos Francisco Gil e João Gil. Esse encontro inédito terá participação especial do filho de Gil, Bem Gil. Outra participação confirmada dentro da programação do Coala Festival 2020 é a do grupo Novos Baianos. Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes farão homenagem a Moraes Moreira, cantor, compositor e um dos fundadores do grupo que nos deixou no início do ano. A programação tem ainda Mariana Aydar com Mestrinho. Nego Bala e MC Tha convidando Rico Dalasam.

Cartaz do Coala Festival anuncia a presença de Gilberto Gil ao lado da banda formada por alguns de seus 'herdeiros' (Foto: Divulgação)

A Rebeldia Nordestina de Margareth Menezes

O show Rebeldia Nordestina, uma reunião de obras de artistas da música urbana do Nordeste admirados por Margareth Menezes, é o destaque da Live Solidária que a cantora faz nesse sábado (22). A apresentação será às 20h, no canal do Sesc Bahia no YouTube, e, durante a transmissão, o público poderá realizar doações através do QR Code exibido na tela. Toda arrecadação será revertida em alimentos e produtos de higiene e limpeza, doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc.

Sarau de João Américo agora em forma de live

Um dos mais procurados e respeitados técnicos de som da música no Brasil, João Américo está realizando todos os sábados, a partir das 21h, o Sarau do João. Em forma de live, o evento já está acontecendo desde o dia 30 de maio e vai até acabar a pandemia do coronavírus. Na verdade, há 40 anos, João realiza uma vez por mês um sarau em sua casa. Quem já foi garante que é uma grande festa. Além de ter um acervo fantástico, João Américo é amigo de grandes artistas da MPB já tendo feito (e continua fazendo) sonorização para nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Quem quiser assistir à live é só acessar ao perfil de João Américo no Instagram: @joaoamericobezerra.

Fafá de Belém canta seus grandes sucessos

A cantora Fafá de Belém é o destaque do Música na Band dessa sexta-feira (21). Ela apresenta um show ao vivo a partir das 22h45, direto dos estúdios da emissora em São Paulo. No repertório estarão grandes sucessos que marcaram a carreira da artista. Com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café, o público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.

TUM-TUM-TUM*

1. Domingo (23), a Banda DNA DODÔ formada por netos do saudoso Dodô, criador do trio elétrico ao lado de Osmar, realiza uma live a partir das 14h. Batizado de CarnaLive Ensaio In House, o evento pode ser acompanhado através do perfil do Instagram @bandadnadodo. No repertório, eles trazem canções que pontuam o caminhão da alegria como palco peculiar da folia.

2. Para quem estava querendo notícias de Bambam, aí vai. No domingo (30), Bambam King & Banda Sam Hop realizam live a partir das 12h, através do Canal Mete Som no YouTube. Durante muitos anos, Bambam foi a voz de grandes bandas como Psirico, Swinguetto, Parangolé, Sam Hop e A Bronkka.

Unha Pintada está bombando no YouTube (Foto: Divulgação)

3. O cantor sergipano Unha Pintada, um dos artistas que mais rodou pelo Nordeste no último Verão, celebra uma marca importante na carreira: ultrapassou 1 milhão de assinantes em seu canal no YouTube. O marco não passou despercebido e Unha recebeu dos gestores do YouTube uma placa comemorativa ao feito.