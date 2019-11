Gilberto grava vídeo com pedido de desculpas à torcida do Bahia

As declarações do atacante Gilberto na noite de domingo (10), após a derrota do Bahia para o Flamengo, por 3x1, pela 32ª rodada do Brasileirão, não repercutiram bem em meio à torcida tricolor. Ainda no Maracanã, o centroavante reafirmou que sonha desde criança em jogar no rubro-negro. Torcedor declarado do clube carioca, o camisa 9 nunca escondeu o desejo, mas provocou polêmica por repetir as declarações logo após o resultado do jogo.

Artilheiro do Bahia e vice-artilheiro do país na temporada, com 26 gols, Gilberto buscou se retratar com a torcida do Bahia horas depois. No final da noite, o atacante publicou um vídeo em um sua conta pessoal no Instagram pedindo desculpas pelo episódio.

"Olá, nação tricolor. Venho aqui me posicionar sobre a entrevista que eu dei após o jogo. Peço desculpa, porque sei que errei. Não era o momento de falar sobre esse assunto, apesar de ser perguntado constantemente, em jogo até que fiz três gols contra o Flamengo", pontuou o centroavante. "Hoje, pela circunstância do jogo, por tudo que vem acontecendo comigo dentro do clube, não estar fazendo gol, eu deveria ter ficado quieto, deveria ter respondido de outra forma", completou.

"Quero reiterar para você que eu gosto, amo esse clube. Sempre respeitei, sempre vou respeitar. É o clube que venho fazendo campanha excelente, o clube que mais joguei no ano, que mais fiz gols no ano. Tudo isso foi proporcionado por você, torcedor, pelo Bahia. Peço a minha desculpa. Espero que você me perdoe por esse erro, acontece, eu sou falho. Espero que vocês me desculpem para que eu possa seguir fazendo o melhor por vocês", finalizou o atacante.

Gilberto e todo o elenco do Bahia terão a semana inteira para treinar. O Esquadrão só volta a campo no domingo (17), às 16h, quando recebe o Palmeiras, na Fonte Nova. Com 43 pontos, o tricolor ocupa a 9ª posição na Série A. A equipe paulista soma 67 e é vice-líder.